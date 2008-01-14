По инициативе Черновецкого в Киеве вводится гуманное отношение к животным

По инициативе Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО в столице осуществлен комплекс мероприятий, призванных внедрить в обществе гуманное отношение к представителям животного мира. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Как сообщила заместитель председателя КГГА Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ, «как показывает практика, продуманная и последовательная политика городской власти по предотвращению жестокого и незаконного использования животных дает значительные позитивные сдвиги. Так, скажем, во время этих новогодних праздников, когда эксплуатация животных обычно самая активная, в Киеве не было зафиксировано ни одного случая использования мартышек и хищных птиц во время платного фотографирования».

По информации заместителя председателя КГГА, специалистами Главного управления по вопросам торговли и быта совместно с представителями КП «Центр идентификации животных» проведена проверка мест использования животных с коммерческой целью - на Майдане Независимости, возле Киевского цирка, Национального дворца искусств «Украина», Киевского зоопарка и в Гидропарке.

В результате проверок установлено, что коммерческая деятельность по прокату пони и коней на Майдане Независимости (возле главной елки) и возле Киевского цирка осуществляется со значительными нарушениями - при отсутствии ветеринарных справок и разрешительных документов на прокат животных. В связи с этим Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ поручил Шевченковской районной государственной администрации принять соответствующие меры, чтобы не допустить в последующем подобных нарушений.

Во время проверки коммерческой деятельности возле Национального дворца искусств «Украина», где задействовано 7 пони и 5 коней, нарушений не обнаружено. Документы на животных были предоставлены, деятельность осуществляется на основании договоров с ГП «Национальный дворец искусств «Украина» относительно предоставления услуг по организации развлечений детей - катанию их на пони и конях во время новогодних праздников (с 27 декабря 2007 года по 13 января 2008 года). Возле Киевского зоопарка и в Гидропарке деятельности по прокату животных не зафиксировано.