Тимошенко не исключает перевыборов в Днепропетровске

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не исключает, что в Днепропетровске необходимо будет провести референдум о недоверии депутатскому составу горсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске.

«Что касается горсовета Днепропетровска, то сейчас мы тщательнейшим образом изучим, что происходило с землей в городе, кто, как и за что голосовал, были ли там нарушения, и почему город так радикально недополучил средства за землю, переданную в аренду в 2007 году», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, в случае выявления таких злоупотреблений со стороны депутатов горсовета правительство будет советоваться с горожанами. «Никаких шагов без советов с общественностью быть не может. Сначала должны быть обнародованы злоупотребления, если они были, а потом обратимся к днепропетровцам и поинтересуемся, чего они хотят», - пояснила глава правительства.

Ю.ТИМОШЕНКО также напомнила, что в Верховной Раде уже зарегистрированы законопроекты о досрочных выборах мэра Киева и Киевского городского совета.