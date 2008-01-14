В Запорожье произошел взрыв в 9-этажном доме

В Запорожье сегодня произошел взрыв в 9-этажном доме.

Как сообщила УНИАН помощник начальника ГУ МЧС в Запорожской области Юлия БАРЫШЕВА, взрыв произошел сегодня около 10 утра на кухне квартиры, расположенной на втором этаже 9-этажного дома по ул. Нагнибеды.

"В результате взрыва 2 находившиеся на кухне женщины 1969 и 1962 г.р. получили ожоги до 15% поверхности тела 2-й и 3-й степени тяжести, а в здании рухнула перегородка между двумя квартирами", - сообщила. Ю.БАРЫШЕВА.

По ее словам, на данный момент установлено, что причиной взрыва стала непреднамеренная попытка женщин закипятить спирт.

"Решив попить чай, они налили в него жидкость из пластмассовой колбы и при этом перепутали воду со спиртом. В результате при нагревании электрочайник взорвался", - пояснила Ю. БАРЫШЕВА

На данный момент обе пострадавшие госпитализированы в ожоговое 5-й горбольницы Запорожья, их состояние квалифицируется как удовлетворительное.

На месте происшествия работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Сумма причиненного взрывом ущерба пока не установлена.