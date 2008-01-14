«Горячая» линия Ощадбанка раскалилась до рекорда

«Укртелеком» фиксирует рекорды при обращениях граждан на "горячую" телефонную линию в Ощадбанке, которая была открыта в рамках процесса возврата вкладов Сбербанка бывшего СССР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель правления ОАО «Ощадбанк» Анатолий ГУЛЕЙ сегодня на пресс-конференции.

По его словам, наибольшее количество граждан, обратившихся на "горячую" линию в течение часа - 20 тысяч человек, а наибольшее количество звонков, которое было зафиксировано за одну секунду - 300.

При этом А.ГУЛЕЙ отметил, что горячая телефонная линия Ощадбанка расширена до 90 каналов.

Как сообщал УНИАН, в связи с процессом возврата вкладов в Ощадбанке была открыта "горячая" телефонная линия: 8-800-501-34-10.