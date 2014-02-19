Украина намерена получить $20 млрд от агроэкспорта

Такое заявление в среду сделал исполняющий обязанности премьер-министра Сергей Арбузов во время заседания Кабинета Министров Украины.

«Их (аграриев – прим. ред.) своевременное обеспечение техникой, горюче-смазочными материалами и удобрениями - залог удачной посевной. И как результат - обеспечение продовольственной безопасности в стране. К тому же страна нуждается в валютных поступлениях от экспорта сельхозпродукции. Их в этом году мы прогнозируем на уровне 20 миллиардов долларов», - сказал Сергей Арбузов.

По его словам, на сегодняшний день состояние подготовки к посевной можно оценить как удовлетворительное. «Озимые на зерно посеяны почти на уровне прошлого рекордного года - 96%. Сельхозпроизводители полностью обеспечены качественным семенным материалом. Готовность тракторов составляет 96%, почвообрабатывающих-посевных машин – 98%. Погодные условия этой зимы, надеюсь, будут способствовать хорошей урожайности», - отметил и.о. премьер-министра. Он также акцентировал внимание на том, что аграрии готовы к возможной необходимости пересева. В Государственном резервном фонде есть достаточные запасы семян для этого.