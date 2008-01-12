МЖХ будет жестко контролировать ценовую и тарифную политику

Министерство ЖКХ намерено контролировать ценообразование тарифов в коммунальной отрасли

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей КУЧЕРЕНКО на брифинге после селекторного совещания, посвященного прохождению отопительного сезона.

«Со своей стороны, заверю вас, что министерство возобновляет очень жесткие механизмы влияния на ценовую и тарифную политику. Мы готовим соответствующие документы для того, чтобы получить рычаги влияния на ситуацию, для того, чтобы мы могли проверить любой тариф как в сфере естественных монополий, так и в сфере конкурентного рынка. И сказать: да, это объективный тариф или нет, это не объективный тариф. И не только цены, еще и качество услуг, еще и условия предоставления этих услуг», - сказал он.

А.КУЧЕРЕНКО отметил, что в той нормативной ситуации, которая существует, министерство выступает в роли наблюдателя и не влияет на тарифную политику.

«И это должно быть изменено в соответствии с двумя указами Президента – «О регулировании естественных монополий» и «О концепции ценообразования в жилищно-коммунальном хозяйстве», - добавил министр.