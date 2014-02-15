Комитет по Шевченковской премии определил список лауреатов

Официально они станут лауреатами после соответствующего указа президента Украины, сообщает ZN.UA.

В этом году было представлено около 60 произведений претендентов на высшую государственную премию Украины. До третьего тура дошли 11 претендентов, из которых путем голосования было отобрано 5.

Читайте такжеЯнукович поручил правительству увеличить размер Шевченковской премии до 520 тысяч гривен Претендентами стали:

Литература

Мирослав Дочинець - за романы "Криничар. Диариуш самого богатого человека Мукачевской доминии" и "Горец. Воды господних русел".

Литературоведение и искусствоведение

Ирина Гаюк - за книгу "Иллюстрированная энциклопедия армянской культуры в Украине".

Музыкальное искусство

Людмила Монастырская - за исполнение ведущих партий в оперных спектаклях Национальной оперы Украины в сезонах 2009-2013.

Изобразительное искусство

Любомир Медвидь - за цикл художественных произведений "Реминисценции".

Театральное искусство

Василий Василенко (дирижер-постановщик), Мария Курочкина (режиссер-постановщик), Людмила Стрельцова (хормейстер-постановщик), Василий Рябенький (художественный руководитель проекта), Татьяна Плеханова (исполнительнинца партии Зенты) - за оперу Р.Вагнера "Летучий голландец" в Донецком национальном академическом театре оперы и балета им. А.Соловьяненко.