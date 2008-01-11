Каждый пенсионер получит конфиденциальное извещение о своей пенсии

Министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА замечает, что главным заданием Минтруда на ближайшую перспективу должно быть проведение полноценной пенсионной реформы. Об этом она сказала во время совещания в Пенсионном фонде Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

Как отметила Л.ДЕНИСОВА, нормы закона о государственном бюджете 2008 года позволили предпринять значительный шаг в пенсионном обеспечении наших граждан. Однако на сегодня не приходится говорить о полномасштабной, качественной пенсионной реформе.

По убеждению министра, “проблема пенсионной реформы приобрела статус национальной”. По словам Л.ДЕНИСОВОЙ, национальный уровень проблемы значит, что “все общество заинтересовано в том, чтобы внедрить в жизнь то, о чем много лет дальше разговоров практически не шла речь. Чтобы этот приторможенный процесс таки заработал, нужна согласована деятельность государственных и общественных структур на всех уровнях”.

Министр отметила, что сегодня система Минтруда и Пенсионного фонда Украины имеют большой аванс доверия от Президента и премьер-министра. „Организация проведения выплат разницы в пенсиях и других социальных выплатах, в сущности, станет экзаменом на готовность к полномасштабной пенсионной реформе”. Эту реформу, по убеждению министра, „можно будет считать завершенной только тогда, когда каждый пенсионер, которому государство уже давно задолжало, будет доволен нашей с вами работой, получит такую пенсию, которая в полной мере будет отвечать отработанным годам, реальным трудовым затратам”.

Министр также подчеркнула, что рядом с развитием общеобязательного государственного пенсионного страхования, Минтруда активно будет поддерживать создание накопительной системы (ведь это является одной из составляющих пенсионной реформы), развитие не государственного пенсионного обеспечения, формирования благоприятных условий для инвестиционных программ, которые будут включать и социальный аспект, и социально-ответственного бизнеса.

В частности, говоря о выплате с января повышенных пенсий, министр отметила, что каждый пенсионер получит конфиденциальное сообщение о том, как и в каком размере ему был сделан пересчет. Получить соответствующую информацию заинтересованные лица также смогут в управлениях Пенсионного фонда и в центральных и местных СМИ. Если у пенсионеров возникнут вопросы к Министерству труда и социальной политики Украины, они смогут получить ответы от специалистов, позвонив по телефону на горячую линию: 8-800-500-39-20. Звонки из всей Украины – бесплатные.