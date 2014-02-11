Состояние двух украинцев, пострадавших в ДТП в Польше, остается тяжелым

Двое украинцев, пострадавших в ДТП в польском городке Воля Дуцька, находятся в тяжелом состоянии.

Об этом УНИАН сообщила заместитель пресс-секретаря полиции в Отвоцьку Каролина Пардей.

Она напомнила, что украинцы ехали автобусом Neoplan из Варшавы и столкнулись с легковым автомобилем Opel. В результате ДТП погиб один гражданин Украины, еще около десяти получили травмы

"Погибли водители автобуса и автомобиля, гражданин Украины и гражданин Польши", - сказала Пардей.

Она сообщила, что в автобусе находились 19 украинцев.

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"Вчера мы имели информацию об 11 человек, перевезенных в больницу, в том числе о четырех в тяжелом состоянии. Сегодня нам сказали, что в тяжелом состоянии остается двое людей", - сказала она.

Представитель полиции назвала преждевременным говорить о том, по чьей вине произошла авария, заметив, что правоохранители проводят расследование по этому делу.

Как сообщал УНИАН, автобус с украинскими гражданами попал в ДТПв Польше вечером 10 февраля.

Фотогалерея "ДТП с украинцами в Польше"