Состояние двух украинцев, пострадавших в ДТП в Польше, остается тяжелым
В результате столкновения автобуса и легкового автомобиля погибли двое человек (гражданин Польши и гражданин Украины), еще около десяти украинцев получили травмы.
Двое украинцев, пострадавших в ДТП в польском городке Воля Дуцька, находятся в тяжелом состоянии.
Об этом УНИАН сообщила заместитель пресс-секретаря полиции в Отвоцьку Каролина Пардей.
Она напомнила, что украинцы ехали автобусом Neoplan из Варшавы и столкнулись с легковым автомобилем Opel. В результате ДТП погиб один гражданин Украины, еще около десяти получили травмы
"Погибли водители автобуса и автомобиля, гражданин Украины и гражданин Польши", - сказала Пардей.
Она сообщила, что в автобусе находились 19 украинцев.
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"Вчера мы имели информацию об 11 человек, перевезенных в больницу, в том числе о четырех в тяжелом состоянии. Сегодня нам сказали, что в тяжелом состоянии остается двое людей", - сказала она.
Представитель полиции назвала преждевременным говорить о том, по чьей вине произошла авария, заметив, что правоохранители проводят расследование по этому делу.
Как сообщал УНИАН, автобус с украинскими гражданами попал в ДТПв Польше вечером 10 февраля.
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