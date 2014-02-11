Украинские художники разрисовали щиты самообороны Евромайдана

02:47, 11 февраля 2014
Общество
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Украинские художники во время акции, которая прошла на Майдане Незалежности расписали щиты бойцов самообороны Майдана. 

Об этом говорится в сюжете "5 канала".

Отмечается, что рисовали различные образы – в частности, изображали Юрия Змееборца, Че Гевару и цветы.

После завершения противостояния евромайдановцы планируют повезти разрисованные доспехи домой и передать в местные музеи.

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