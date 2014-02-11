Украинские художники разрисовали щиты самообороны Евромайдана

Об этом говорится в сюжете "5 канала".

Отмечается, что рисовали различные образы – в частности, изображали Юрия Змееборца, Че Гевару и цветы.

После завершения противостояния евромайдановцы планируют повезти разрисованные доспехи домой и передать в местные музеи.