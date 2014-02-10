В Запорожье суд наказал электромехаников за гибель пенсионерки в лифте

В Запорожье суд за гибель женщины в лифте приговорил 2 электромехаников коммунального предприятия ПРЭЖО №11 к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком на 3 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожья, вступило в силу решение суда, которым два электромеханика признаны виновными «в нарушении правил безопасности при освобождении женщины из кабины лифта, что привело к ее гибели».

«По результатам расследования, прокуратура утвердила двум работникам коммунального учреждения обвинение по ч.2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины – «Нарушение правил безопасности во время выполнения работ повышенной опасности, повлекшее гибель человека», и направила его в суд. Во время оглашения приговора суд принял во внимание доводы государственного обвинения и назначил каждому из подсудимых наказание в виде пяти лет лишения свободы, с испытательным сроком на три года», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожья.

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Как сообщал УНИАН, женщина, 1956 г. р., – жительница дома № 16 по ул. Малиновского, 2 марта 2013 г. около полудня застряла в лифте между 5 и 6 этажами. Прибывшие на место происшествия сотрудники ПРЭЖО №11 открыли двери кабины и попытались помочь пожилой женщине выбраться, но она сорвалась вниз.

В результате падения пенсионерка получила многочисленные переломы и травмы. Прибывшие по вызову сотрудники «скорой» ее госпитализировали, но врачам не удалось спасти женщину и она скончалась в больнице.

Жители дома №16 по ул. Малиновского утверждают, что лифт в подъезде, где произошло ЧП, часто останавливался, ремонтировался, но после этого все равно работал с «непонятными шумами и скрежетом», в связи с чем часть проживающих в подъезде даже на верхние этажи ходили пешком.

Гибель пенсионерки в шахте лифта в Коммунарском районе Запорожья – вторая трагедия с участием лифта в Запорожье за последние годы: в январе 2010 г. в Орджоникидзевском районе города в многоэтажке по ул. Тбилисской из-за неисправности лифта погибла 20-летняя Яна Лепехина: находившуюся на 5-м месяце беременности женщину зажало дверьми подъемника, после чего лифт двинулся вверх и фактически раздавил ее между этажами. Мать погибшей пытается добиться наказания виновных в произошедшем в судах до сих пор.