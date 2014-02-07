В Украине остаются обесточенными 25 населенных пунктов

По информации Государственной службы чрезвычайных ситуаций, без электроснабжения в Украине остаются 25 населенных пунктов.

В течение суток восстановлено электроснабжение населенных пунктов Херсонской области, сообщает пресс-служба ГСЧС. "По состоянию на 7 час. 7 февраля в 2 областях остаются обесточенными 25 населенных пунктов, а именно: Одесская - 21 н.п., Николаевская -4 н.п.",- говорится в сообщении. К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

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