Суд взял под стражу водителя маршрутки, совершившего смертельное ДТП в Сумской области

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Сумской области, сегодня Ковпаковский районный суд избрал водителю маршрутки меру пресечения в виде содержания под стражей на время проведения досудебного расследования.

Читайте такжеВодитель маршрутки признал свою вину в ДТП с 12 жертвами в Сумской области По предварительным данным, причиной трагедии стало игнорирование водителем правил дорожного движения, поскольку он не среагировал на предупредительный световой и звуковой сигнал семафора и продолжил движение по железнодорожному полотну.

«Водителю объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, которо привело к гибели нескольких человек). Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управления транспортными средствами сроком до трех лет. В настоящее время ведутся следственные действия, назначен ряд экспертиз, которые помогут установить все обстоятельства трагедии», - отмечается в сообщении.

Читайте такжеСемьи погибших в аварии в Сумской области получат по 100 тысКак сообщал УНИАН, 4 февраля на железнодорожном переезде «23 км» переезда Виры-Амбары (Сумская область), оборудованном автоматической сигнализацией, которая исправно работала, произошло столкновение маршрутного автобуса с дизель-поездом №847 сообщением «Харьков-Ворожба». В автобусе находились 18 пассажиров и водитель, погибли 12 человек, 6 - травмированы. Сегодня, 6 февраля, шестерых погибших похоронили в Белопольском районе на Сумщине. Открыто уголовноепроизводство. В ходе допроса водитель признал свою вину. Ход следствия контролируется прокуратурой Сумской области.