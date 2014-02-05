Семьи погибших в аварии в Сумской области получат по 100 тысяч грн – Козак

Семьи погибших в результате столкновения маршрутки с поездом в Сумской области получат по 100 тыс. грн, сообщил по итогам заседания правительства в среду, 5 февраля, министр инфраструктуры Владимир Козак.

Пострадавшие в результате катастрофы получат по 50 тыс. грн

Напомним, в результате аварии погибли 12 человек, в том числе один ребенок. Еще 6 пострадавших, в том числе 1 ребенок, находятся в больнице. Все они – пассажиры маршрутного автобуса.

По данному факту линейным отделом милиции на станции Сумы в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – «нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, которое повлекло гибель нескольких человек», и начато досудебное расследование.

Процессуальное руководство осуществляет Сумская прокуратура по надзору за соблюдением законов в транспортной сфере. Ведется досудебное следствие. Ход расследования находится на контроле руководства прокуратуры области.

В Сумской области 5 февраля объявлено днем скорби по погибшим.