Из-за снегопадов ограничено движение на 13 участках автодорог в 4 областях

По информации Службы автомобильных дорог в Донецкой области, где с 5 часов утра ограничено движение на 6 участках автомобильных дорог: Т-05-08 Донецк-Новоазовск-Седово, Т-05-23 /Н-20/-Кремневка-Ялта, Т-08-03 Запорожье-Мариуполь, Т-05-17 Енакиево-Шахтерск-Амвросиевка, Т-05-07 Донецк-Харцызск-Амвросиевка-КПП «Успенка» и Н-20 Славянск - Донецк - Мариуполь, высота снежного покрова в местах снежных переметов составляет около 70-100 см, а местами - 1,7 метра.

Подобная ситуация сложилась и в Запорожской области, где введено ограничение движения на 5 участках дорог: М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск, Р-37 Энергодар - Васильевка - Бердянск, Т-08-03 Запорожье - Мариуполь, Т-08-15 Орехов - Полги - Конские Раздоры - Андреевка - Бердянск, Т-08-19 Куйбышево - до а/д М-14 - в Приморском, Бердянском, Пологовском и Куйбышевском районах. Здесь высота снежного покрова в местах сугробов достигает 1,5 метра.

Лучшее состояние дел в Днепропетровской и Николаевской областях, где высота снежного покрова на покрытии составляет 30-40 см, а переметов - 1-1,5 м, из-за чего было ограничено движение на одном участке в каждом регионе: 415 км+380 - км 432+000 автомобильной дороге Н-08 Борисполь-Днепропетровск-Запорожье - в Днепропетровской области и км 9 - км 24 автомобильной дороги Т-15-10 Новая Одесса - Еланець - в Николаевской области.

Сейчас на всех указанных участках дорожники проводят работы по расчистке дорог от снега и сугробов. На Донетчине к ликвидации заносов задействовано более 30 единиц техники, в Запорожской области - около 40 механизмов, Николаевской и Днепропетровской - 7 и 10 соответственно. Такая концентрация сил и средств дорожных служб позволит оперативно ликвидировать последствия осложнения погодных условий и открыть движение указанными участками уже к концу дня.