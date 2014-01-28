В Краматорске повесился депутат от ПР

Об этом сообщают "Новости Краматорска" со ссылкой на достоверные источники. Позже эту информацию подтвердили в горотделе милиции.

Тело Палагуты было обнаружено около 12:00 в его кабинете, предсмертной записки он не оставил. На данный момент факт смерти внесен в единый реестр досудебных расследований по ст. 115 УК, ведется досудебная проверка.

По неофициальной информации издания, в последнее время правоохранительные органы занимались проверкой предприятия. Центром их интересов была установка ИТП (индивидуальных тепловых пунктов), для закупки которых город взял многомилионный кредит.

КП "Мост" является соучредителем СП "Краматорсктеплоэнерго" и владеет частью производственных мощностей ТЭК. Кроме того, предприятие владеет муниципальными общежитиями и ледовой ареной.