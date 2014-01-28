В киевском СИЗО повесился российский предприниматель

Российский предприниматель Николай Кравченко 24 января покончил жизнь самоубийством в Лукьяновском СИЗО. По данным собеседников "Ъ" в Государственной пенитенциарной службе, рано утром он свернул петлю из простыни, закрепил ее конец за оконную решетку и повесился, предварительно связав себе ноги. Единственный его сокамерник спал и ничего подозрительного не заметил. В записке, которую оставил Николай Кравченко, он попросил в его смерти "никого не винить", сообщает КоммерсантЪ-Украина.

В МВД РФ его считали лидером криминального мира Новгородской области. Николай Кравченко разыскивался правоохранительными органами России по подозрению в убийстве и вымогательстве. Поскольку украинская сторона приняла решение об экстрадиции Николая Кравченко в РФ, по словам его адвоката, самоубийство могло быть вызвано нежеланием предпринимателя возвращаться в Россию, где с ним якобы могли расправиться по политическим мотивам,

Правоохранительные органы РФ разыскивали Николая Кравченко по обвинению в организации убийства новгородского криминального авторитета Олега Журавлева в 1996 году и вымогательстве, причинившем ущерб на сумму около 47 млн руб. (приблизительно 12 млн грн).

Читайте такжеОсужденный за изнасилование и убийство повесился на телевизионном кабелеВ Украине Кравченко дважды подавал прошение о предоставлении ему статуса беженца (первый - еще до ареста), утверждая, что в России его преследуют по политическим мотивам, однако оба раза получил отказ.

По факту происшествия Шевченковское РОВД Киева открыло уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство"). "Нужно проверить все обстоятельства смерти",— пояснили в милиции.