В Мукачево на улице Грушевского застрелили бизнесмена из России

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью УМВД в Закарпатской области.

Как говорится в сообщении, перед обедом 27 января в дежурную часть Мукачевского горотдела милиции поступила информация о том, что в частном доме на улице Грушевского в Мукачево обнаружен труп мужчины.

На место происшествия, по данным СОС, прибыла следственно-оперативная группа.

Пострадавшим оказался 44-летний гражданин Российской Федерации, который в последнее время проживал в Мукачево и занимался бизнесом. Застрелили мужчину в доме, который он снимал. Эксперты обнаружили на теле убитого два огнестрельных ранения в область головы и живота.

На момент убийства в соседней комнате дома находилась 5-летняя дочь бизнесмена.

По предварительным данным, в дом зашли неизвестные, после чего было совершено два выстрела. Вероятно, убийство произошло еще накануне, то есть 26 января, в период с 14.30 до 15.30 часов.

Сейчас, по данным СОС УМВД в Закарпатской области, сведения о данном происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство».

Правоохранители отрабатывают все возможные версии убийства и обращаются ко всем возможным свидетелям данного происшествия сообщить милиции информацию.