Время делать деньги, или Как достичь желаемого

Уже через полгода молодые супруги – Анна и Олег – смогут приступить к долгожданному ремонту в своей квартире, куда вселились 8 месяцев назад сразу после свадьбы. Олег – бухгалтер в одной небольшой частной компании, Анна – семейный врач. Студентка Юлия, которая в свободное от учебы время подрабатывает репетиторством английского языка, недавно осуществила свое давнее желание и провела каникулы в Лондоне. Пенсионер Николай Васильевичподарил своему внуку Артему на шестнадцатилетие планшет, о котором так мечтал парень. Казалось бы, что общего можно найти в этих трех непохожих друг на друга ситуациях? Во-первых, все наши герои наконец-то получили то, к чему уже давно стремились. И во-вторых, каждый из них, разместив депозит в банке, смог приумножить свой капитал для того, чтобы получить желаемое.

То, что хранить и накапливать деньги дома, откровенно говоря, не выгодно, понимает большинство украинцев. Об этом свидетельствует и отчетность Нацбанка Украины: за 11 месяцев прошлого года объем вкладов населения в отечественных финучреждениях увеличился более чем на 16%. По состоянию на 1 декабря 2013 года жители Украины разместили в банках свыше 432 млрдгрн своих сбережений.

Более того, по прогнозам банкиров, украинцы и дальше будут доверять банкам свои денежные средства. Потому что, как отмечают специалисты, депозит остается самой оптимальной инвестицией с точки зрения соотношения прибыли и риска. В этом убедились и наши герои.

Семейное гнездышко

Молодым супругам Анне и Олегу необходимо сделать ремонт в своей двухкомнатной квартире. На свадьбу молодым в основном дарили деньги, которые они специально отложили на обустройство своего семейного гнездышка. Тем не менее, средств не хватало, а брать в долг супругам не хотелось. Поэтому решили подождать и положить подаренные деньги на депозит. По словам супругов, при выборе банка руководствовались несколькими принципами: условиями по вкладам и надежностью самого финучреждения. Свой выбор остановили на банке «Надра» (Лицензия НБУ № 21 от 21.11.2011 г). По расчетам Олега, полученной по окончании срока действиядепозита суммы хватит на реализацию их планов по переустройству жилья.

«Нам понравились условия акции «Финансовый туризм». Оформив деньги на депозит, можно заработать до 23% годовых, процентная ставка при заключении этого депозитного соглашения увеличивается ежеквартально. Мы разместили свои накопления на 12 месяцев под максимальный процент, но при этом знаем, что если вдруг возникнет необходимость забрать деньги и досрочно расторгнуть договор, мы не потеряем в процентах за предыдущий квартал», – рассказывает Олег.

Сами же специалисты финучреждения подчеркивают, что депозитная акция «Финансовый туризм» с процентными ставками в национальной валюте до 23% годовых, до 11% – в долларах США и до 10% – в евро на 3, 6, 9 или 12 месяцев на сегодняшний день является одной из самых выгодных в Украине.

«Акция «Финансовый туризм» пользуется большой популярностью среди наших клиентов, поэтому мы решили продлить ее до конца января 2014 года. Но это не означает, что в будущем мы будем предлагать менее выгодные условия сбережения и приумножения средств, – говорит директор по розничному бизнесу банка «Надра» Сергей Козлов. – Банк «Надра» уже 20 лет работает на финансовом рынке Украины, и мы хорошо знаем потребности и желания украинцев, чтобы создавать для них такие банковские продукты, которые смогут удовлетворить даже самых взыскательных клиентов».

Банкир пообещал, что клиентов этого финучреждения в 2014 году наряду с постоянными акциями и услугами ждут новые и очень интересные предложения.

«Я уеду жить в Лондон…»

Именно так сказала студентка, вернувшись с каникул, во время которых побывала в столице Великобритании. Юлия уже давно копила деньги на поездку в Лондон: откладывала со своего дополнительного заработка и подарков родственников. Как только у девушки появлялись деньги, она сразу же меняла их на доллары. Прошлым летом родители посоветовали Юлии положить накопленную сумму на депозит, чтобы уже через полгода осуществить заветную мечту. Девушка так и поступила, также обратившись в банк «Надра».

«Я не экономист, но деньги считать умею, поэтому прежде чем открывать депозит, выбирала среди нескольких крупных банков. Предложение до 11% годовых в долларах показалось мне самым выгодным, – рассказывает студентка. – В конце срока мне позвонили из банка и поинтересовались, буду ли я продлевать срок действиядепозита или заберу деньги. Если бы не моя давно намеченная поездка, то продлила бы. Это оказалось прибыльно и удобно».

Все лучшее – детям

Пенсионер Николай Васильевич уже третий год получает пенсию в банке «Надра». К слову, специально для людей пенсионного возраста в этом финансовом учреждении действует целый комплекс банковских услуг и предложений.

«Пакет услуг «Турбота» позволяет пенсионерам не просто обслуживаться в банке на льготных условиях, но и выгодно приумножать свой капитал. Например, пенсионеры, разместившие депозит в нашем банке, помимо начисленных процентов получают в подарок ко дню рождения 50 гривен на счет.Кроме того, на постоянный остаток на счете банк «Надра» начисляет им 10% годовых», – рассказывает директор регионального управленияэтого банка.

Именно так Николай Васильевич и смог накопить на планшет для внука. Мужчина получает пенсию на платежную карту финучреждения. А благодаря тому, что пенсионеру финансово помогают дети, у него есть возможность ежемесячно оставлять часть пенсии на карте и получать дополнительный доход на подарки внукам.

Послесловие

Наверное, невозможно найти человека, который бы не стремился накопить деньги. Но постепенно люди стали приходить к пониманиютого, что накапливать с помощью банков намного удобнее, а главное, выгоднее. Поэтому эксперты и прогнозируют, что в этом году люди будут продолжать доставать свои сбережения из тумбочек, шкафов, банок и других «надежных» мест для хранения и доверять их банкам, чтобы уже через некоторое время отправиться в путешествие, порадовать родных и близких приятными сюрпризами, обустроить дом, починить машину, купить холодильник. Одним словом, просто осуществлять свои желания.