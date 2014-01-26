Завтра в Украину придут метели и гололед, температура опустится до -25°

Завтра, 27 января, в Украине сохранится морозная погода, в ряде регионов ожидается сильный снег.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, в южной части, днем также в Донецкой, Днепропетровской и Кировоградской областях ожидается снег, местами сильный снег, метели, в Крыму, днем и в Херсонской области и в Приазовье - сильный снег с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед, в Приазовье - местами сложные отложения гололеда и изморози.

На остальной территории - переменная облачность, без осадков, лишь в западных областях небольшой снег.

На дорогах страны гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 9-14 м/с, кроме западных и северных областей, порывы 17-22 м/с, в Приазовье местами 25-30 м/с.

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Температура в южных областях и на Закарпатье ночью 7-12°, днем 2-7° мороза, в Крыму ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 1-6° тепла.

В Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях ночью 20-25°, местами 28° мороза, днем 11-16° мороза, на остальной территории ночью 10-15°, в Киевской, Житомирской и Полтавской областях 16-21° мороза, днем 7-12° мороза.

В Киеве завтра синоптики прогнозируют холодную без осадков погоду: температура ночью 17-19°, днем 9-11° мороза. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с .