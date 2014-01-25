Завтра в Украине сохранится холодная погода

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, на севере Левобережья и местами в восточных областях ночью ожидается 23-28 градусов, днем 13-18 градусов мороза, на Прикарпатье и в южных областях ночью 11-16 градусов, днем 4-9 градусов мороза; на Закарпатье и в Крыму ночью 3-8 градусов мороза, днем от 4 градусов мороза до 1 градус тепла (на Южном побережье Крыма на протяжении суток 0-5 градусов тепла).

В западных и большинстве южных областей снег, в Крыму снег с дождем, на Одесщине, ночью в Карпатском регионе местами сильный снег, метель, днем на крайнем юге страны в отдельных районах гололед, в Крыму местами налипание мокрого снега; на остальной территории без осадков.

Ветер восточный и северо-восточный, 7-12 м/с; в южной части ночью и местами в западных областях порывы 17-22 м/с, в Крыму и Приазовье днем местами 25 м/с. На дорогах страны гололедица.

В Киевской области в воскресенье температура ночью 17-22, днем 9-14 градусов мороза. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 7-10 м/с.

В Киеве температура ночью 18-20 градусов, днем 11-13 градусов мороза. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 7-10 м/с.