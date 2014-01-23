Завтра во Львове будут хоронить Юрия Вербицкого

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, прощание с Юрием Вербицким состоится в храме Рождества Пресвятой Богородицы на проспекте Красной Калины, 70 во Львове.

Похоронят Вербицкого на Сыховском кладбище Львова.

Как сообщал УНИАН, 22 января тело львовского активиста Юрия Вербицкого было найдено в лесу неподалеку от села Гнидын Бориспольского района Киевской области.

Читайте такжеБрат Юрия Вербицкого опознал найденное под Борисполем телоВербицкого вместе с общественным деятелем Игорем Луценко был похищен 21 января из Александровской больницы, куда Луценко привез Вербицкого после ранения в столкновениях на вул. Грушевского. Двух активистов похитили 10 неизвестных парней, завезли за город, пытали и допрашивали, а потом порознь бросили в лесу на морозе. Игорю Луценко с перебитой ногой удалось доползти до того места, где ему смогли оказать помощь.