Сергей Бубка примет участие в эстафете Олимпийского огня в Сочи

Среди факелоносцев заключительного этапа присутствуют двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, а также президент Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Рене Фазель, модель Наталья Водянова, министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщают РИА Новости.

Последний этап эстафеты состоится в Сочи и продлится три дня: с 5 по 7 февраля.

Команда эстафеты огня прибудет в Сочи спецпоездом. Сначала факелоносцы пробегут по известному детскому лагерю "Орленок", после чего огонь будет оперативно доставлен в Лазаревское, где его подхватит ряд популярных спортсменов и звезд шоу-бизнеса.

В тот же день эстафета переместится сначала в Адлер, а затем и в горный кластер Олимпиады - на Красную Поляну, в село Эстосадок и курорт "Роза Хутор". Там, на площади перед ратушей, состоится финальное празднование. 6-7 февраля пламя будет курсировать по улицам Сочи и финиширует на стадионе "Фишт" во время церемонии открытия XXII зимних Олимпийских игр.