Морозы в Украине усилятся до 20 градусов

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 24 января температура воздуха ночью составит 16-21 градус мороза, днем 10-15 градусов мороза; в Крыму и на юге Одесской области ночью 6-11 градусов, днем 2-7 градусов мороза (на Южном побережье Крыма ночью около 0 градусов, днем 0-5 градусов тепла); на Закарпатье ночью 4-9 градусов мороза, днем от 1 градусов мороза до 4 градусов тепла.

В отдельных районах южной части и на Прикарпатье сохранится гололед; на дорогах страны, кроме Крыма, гололедица.

Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киевской области завтра без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-21 градуса мороза, днем 10-15 градусов.

В столице без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18 градусов мороза, днем 11-13 градусов.