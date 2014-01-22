Сегодня - День Соборности Украины

Государственным праздником День Соборности Украины был установлен Указом Президента от 21 января 1999 года.

Как напоминает ZN.ua, 30 декабря 2011 года президент Украины Виктор Янукович подписал указ "О праздновании в Украине некоторых памятных дат и профессиональных праздников", согласно с которым 22 января определено как День Соборности и Свободы Украины, а официальное празднование годовщины Оранжевой революции отменено.

Торжественный Акт воссоединения Западно-Украинской Народной Республики и Украинской Народной Республики в единое соборное Украинское государство провозгласила директория УНР 22 января 1919 года на Софийской площади в Киеве.

Западно-Украинская Народная Республика была провозглашена 1 ноября 1918 года массовым выступлением украинской интеллигенции и военных в Галичине, которая находилась в составе Австро-Венгерской империи. Столицей ЗУНР сначала был Львов, потом Тернополь, а с января 1919 года - Станислав (в настоящее время - Ивано-Франковск).