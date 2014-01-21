Во Львовской области из-за непогоды ограничили движение большегрузного и пассажирского транспорта - ГАИ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

Как говорится в сообщении ГАИ, «по сообщению синоптиков, в области ожидается дальнейшее ухудшение погодных условий, в частности, дождь, мокрый снег и гололед. ГАИ призывает водителей быть особенно внимательными и осторожными, неуклонно придерживаться требований Правил дорожного движения, учитывать погодные и дорожные условия».

ГАИ просит водителей «с пониманием отнестись к временным ограничениям и внимательно следить по сообщениям в СМИ относительно состояния проезда дорогами области».