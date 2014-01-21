Во Львовской области из-за непогоды ограничили движение большегрузного и пассажирского транспорта - ГАИ
00:29, 21 января 2014Общество
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связи со сложными погодными условиями, образованием сильной гололедицы, на территории Львовской области 20 января с 21.30 временно ограничено движение большегрузного и пассажирского транспорта на автодорогах общего пользования.
Дорога гололед
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.
Как говорится в сообщении ГАИ, «по сообщению синоптиков, в области ожидается дальнейшее ухудшение погодных условий, в частности, дождь, мокрый снег и гололед. ГАИ призывает водителей быть особенно внимательными и осторожными, неуклонно придерживаться требований Правил дорожного движения, учитывать погодные и дорожные условия».
ГАИ просит водителей «с пониманием отнестись к временным ограничениям и внимательно следить по сообщениям в СМИ относительно состояния проезда дорогами области».
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