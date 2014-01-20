Завтра в Украине ожидаются метели

Температура ночью 8-13°, днем 6-11° мороза, в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях ночью 17-22°, днем 12-14° мороза, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На Прикарпатье, в Винницкой и южных областях мокрый снег и дождь, местами сильные осадки, гололед, местами сильный гололед; температура ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

В Крыму и на Закарпатье дождь, температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12° тепла. На дорогах страны местами гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве и области во вторник - небольшой снег, слабая метель, на дорогах гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с, порывистый.

Температура по области ночью 9-14°, днем 6-11° мороза, в Киеве ночью 9-11°, днем 6-8° мороза.