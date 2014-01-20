Крымчане сегодня отмечают День Автономной Республики Крым

Учитывая волю крымчан, 12 февраля 1991 года Верховный Совет УССР принял закон о закреплении полномочий республики на государственном уровне. В статье 1 закона было сказано: «Восстановить Крымскую Автономную Советскую Социалистическую Республику в пределах территории Крымской области в составе Украинской ССР». После распада СССР Крым остался частью Украины.

В Симферополе сегодня откроют памятный знак и проведут торжественное собрание в парламенте.

В Крыму проживают около 2 млн человек.