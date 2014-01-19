Янукович поздравил украинцев с Крещением

11:19, 19 января 2014
Общество
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Янукович поздравил граждан с Крещением и пожелал, чтобы освященная вода и церковный звон сделали чистыми все помыслы и стремления 

Янукович поздравил украинцев с Крещением

Президент Украины Виктор Янукович поздравил соотечественников с Крещением Иисуса и Богоявлением. Об этом сообщатся на сайте главы государства.

«Господнее Крещение - время всепрощения и спасение для души», - подчеркнул Янукович и пожелал: «Пусть целебная освященная вода и церковный звон сделают чистыми все помыслы и стремления».

«Желаю Божьего благословения и благодати. С Крещением», - говорится также в поздравлении.

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