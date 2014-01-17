Синоптики предупреждают о холодном феврале

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила журналистам заведующая отдела климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова.

«Сейчас похолодает, потом температура повысится, а в конце месяца опять похолодает. И начиная с конца месяца, когда похолодает, мы пойдем на холодный февраль. Первые десять дней будут очень холодными - от минус 15 до минус 20 ночью», - сказала Мартазинова.

По теме: Из-за аномального тепла в Одессе цветут японские сливы и жасмин

По словам ученой, в этот период осадки в виде снега возможны, однако снег будет непостоянным. «Беда в том, что снежного покрова мы не ожидаем. Снег будет, но не по всей территории Украины», - сказала она, отметив, что отсутствие осадков в наиболее холодные дни может повлечь за собой гибель озимых культур.

Вместе с тем, Мартазинова спрогнозировала, что вторая половина февраля будет более теплее чем первая, а весна придет в Украину без опозданий. «Весна пойдет быстрая, а холода, которые будут не перейдут на весну», - сказала ученая.

При этом она отметила, что весной также возможны существенные перепады температуры, а в конце апреля, по прогнозам института, ожидается существенное похолодание вплоть до заморозков.