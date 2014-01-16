В бюджете-2014 увеличены расходы и дефицит - СМИ
23:29, 16 января 2014Общество
1297 0
Стали известны основные макропоказатели принятого госбюджета на текущий год.
В бюджете-2014 увеличены расходы и дефицит / Фото : zn.ua
Как сообщает ТСН, доходы госбюджета в сравнении с проектом финансового документа на прошлый год, выросли на 31 млрд грн. А расходы увеличились на 60 миллиардов.
Дефицит государственного бюджета составляет 4,3% валового внутреннего продукта, а вот в прошлом году он был меньше - 3,2% ВВП.
По теме: В ПР настаивают, что бюджет принят законно
Впрочем, Кабмин до сих пор не обнародовал ни прогнозного уровня инфляции, ни курса гривны.
Также неизвестно, какая цена на импортный газ заложена в проекте бюджета.
Напомним, что 16 января Рада молниеносно под драки и крики приняла бюджет, а также еще ряд скандальных законов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter