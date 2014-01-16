В бюджете-2014 увеличены расходы и дефицит - СМИ

Как сообщает ТСН, доходы госбюджета в сравнении с проектом финансового документа на прошлый год, выросли на 31 млрд грн. А расходы увеличились на 60 миллиардов.

Дефицит государственного бюджета составляет 4,3% валового внутреннего продукта, а вот в прошлом году он был меньше - 3,2% ВВП.

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Впрочем, Кабмин до сих пор не обнародовал ни прогнозного уровня инфляции, ни курса гривны.

Также неизвестно, какая цена на импортный газ заложена в проекте бюджета.

Напомним, что 16 января Рада молниеносно под драки и крики приняла бюджет, а также еще ряд скандальных законов.