В ПР настаивают, что бюджет принят законно

Депутат отметил, что принятие бюджета без обсуждения – не лучшая процедура, но в условиях, когда не дают обсуждать этот документ, ведь оппозиция заблокировала парламентскую трибуну и мешала работать, «мы сказали, что не позволим блокировать работу Верховной Рады, и важные документы, в частности, и бюджет, примем».

Вместе с тем он подчеркнул: «Блокирование работы Верховной Рады - неконституционно. Тем более, что было принято постановление о том, что бюджет нужно принять сегодня, 16 января. Мы что, были против постатейной работы (над бюджетом. - Ред.)? Нет. Но оппозиционеры заблокировали работу. И поэтому мы, не нарушая ни Конституцию, ни закон, приняли соответствующее решение».

Обращаясь к журналистам, Владимир Олейник также отметил: «Задайте этот вопрос и Арсению Яценюку (относительно процедуры принятия бюджета без обсуждения. - Ред.), ведь в 2008 году бюджет был принят без обсуждения, за полчаса».