ЕЦБ показал новую купюру в 10 евро (фото)

13:31, 13 января 2014
Общество
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Европейский центральный банк обнародовал сегодня внешний вид новой банкноты в десять евро.

Новая купюра появится в обороте осенью

Сегодня во Франкфурте состоялась пресс-конференция, на которой была представлена новая купюра в десять евро.

Ввод новой купюры в обращение запланирован на начало осени. В течение следующих полутора лет планируется обновить все банкноты евро. 

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