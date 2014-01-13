ЕЦБ показал новую купюру в 10 евро (фото)
13:31, 13 января 2014Общество
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Европейский центральный банк обнародовал сегодня внешний вид новой банкноты в десять евро.
Новая купюра появится в обороте осенью
Сегодня во Франкфурте состоялась пресс-конференция, на которой была представлена новая купюра в десять евро.
Ввод новой купюры в обращение запланирован на начало осени. В течение следующих полутора лет планируется обновить все банкноты евро.
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