Гривневые кредиты намного безопаснее - эксперт

Об этом рассказал профессор экономики университета города Бат (Великобритания) Кристофер Мартин.

«Количество проблемных кредитов значительно снизилось – на целых 9%. Такие задолженности составляли серьезную угрозу для украинских банков. Эти риски уменьшились, и речь идет о немалом достижении», - рассказал финансист.

Эксперт напомнил, что после кризиса 2007-2008 годов даже крупным западным странам было тяжело снизить уровень задолженности по проблемным займам.

Кристофер Мартин подчеркнул, что риски банков переросли в проблему для бизнеса и простых домохозяйств.

В связи с этим он отметил, что сокращение количества проблемных кредитов открывает хорошие перспективы для банковской системы Украины в этом году.

Комментируя тему потенциальных рисков валютных кредитов, британец обратил внимание, что гривневая ссуда намного безопаснее.

«Кредиты, выданные в иностранной валюте, бесспорно, - рискованные. Если иностранный банк дает кредит украинской фирме или семье в гривне, то весь риск этого займа относительно изменений в ценности валюты ложится на банк. А если этот банк выдает кредиты в евро, угроза также существует, но ложится на украинскую организацию или домохозяйство», - сказал он.