Эксперт назвал два варианта сдачи украинской ГТС Газпрому

Об этом в интервью УНИАН заявил директор энергетических программ центра «Номос» Михаил Гончар.

«Существует два реальных варианта. Первый – двусторонний консорциум. Россия никогда бы не согласилась на трехсторонний, при участии ЕС, и не скрывала этого. А «50 на 50» (управление ГТС с Россией на паритетной основе – УНИАН) совсем не означает, что стороны будут равноправны. Могут быть подписаны «дополнительные» соглашения по управлению ГТС. А с учетом крючка – снижения цены газа, который будет срабатывать каждый квартал, 50% превратятся для России в 100%. Поэтому сделка с «Газпромом» не должна порождать никаких иллюзий», - отметил Гончар.

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По его мнению, второй возможный вариант сдачи ГТС «Газпрому» – белорусский сценарий, когда газотранспортная система страны за снижение цены на газ перешла под полный контроль российского газового монополиста.

«Аргументация «Газпрома» будет проста – нам нужно компенсировать потери в выручке на фоне снижения цены на газ. Если убытки нельзя покрыть увеличением закупки газа, то тогда это можно сделать путем сдачи активов», - подчеркнул Гончар.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпром», с учетом декабрьских газовых договоренностей Украины и России, подписали дополнительное соглашение по определению коэффициента, позволяющего обеспечить цену газа для Украины в первом квартале текущего года в размере 268,5 доллара за тысячу кубометров.

Украинская власть ранее заявляла, что готова рассматривать создание и двухстороннего консорциума по управлению ГТС (Украина-Россия), и трехстороннего (Украина-ЕС-Россия), но только на паритетных основах.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1 449.

В марте 2012 года компания «Бейкер Тилли Украина ЭК» (Киев) стала победителем конкурса по оценке стоимости активов украинской газотранспортной системы (ГТС). Компания провела оценку ГТС, включая подземные хранилища газа и объекты инфраструктуры, однако ее результаты пока не обнародованы. При этом в СМИ появилась информация, что украинскую ГТС оценили в 26-29 млрд долл.