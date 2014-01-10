Метеорологи объяснили связь между рекордными холодами в США и теплой зимой в Европе

Об этом журналистам на брифинге в Женеве сообщила пресс-секретарь Всемирной метеорологической организации (ВМО) Клэр Нюллис.

"То, что мы видим, - часть естественных климатических колебаний. Волны Россби - одна из причин того, что когда в США чрезвычайно холодно, в Европе может быть теплее, чем обычно", - сообщила она. Речь идет о планетарных низкочастотных волнах, являющихся одним из факторов возникновения струйных течений - сильных высотных ветров, дующих с запада на восток.

Читайте также: Снег и холод придут в Украину 13 января - синоптик

"Не всегда происходит так, это зависит от позиции струйного течения, - пояснила она, отвечая на вопрос корр. ИТАР-ТАСС. - Подобное наблюдалось в 2010 году, когда в большей части Северного полушария были зарегистрированы очень низкие температуры зимой. Не всегда холод в США автоматически приводит к жаре в России, но сейчас это именно так".

Жители Соединенных Штатов испытали на себе в последние дни самые сильные морозы за последние 20 лет. Из-за "ледяной воронки", принесшей в США воздушные массы с Северного полюса, по данным ВМО, в 48 из 50 американских штатов (за исключением Аляски и Гавайев) была зафиксирована температура ниже точки замерзания. Как сообщает корр. ИТАР-ТАСС в Лос-Анджелесе Александра Урусова, температура на Восточном побережье страны и на юге местами опускалась до минус 40 градусов Цельсия. Рекорд был установлен в одном из крупнейших американских мегаполисов - Чикаго (штат Иллинойс), где термометры показали 27 градусов ниже ноля. Собственные "морозные достижения" также отмечены в Южной Каролине, Флориде, Джорджии, Техасе, Миссури и Нью-Йорке.

В Европе тем временем, напротив, температура необычайно теплая. Так, во Франции в среду средние температуры были на 5-9 градусов Цельсия выше нормы. А на курорте Биарриц на Атлантическом побережье страны температура в 7 утра четверга достигала 17,9 градуса Цельсия.