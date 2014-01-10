Украина упростит жизнь предпринимателям в непищевом бизнесе

Отныне у предпринимателей не будет необходимости согласовывать свои действия со множеством инстанций, так как решение Кабинета Министров Украины позволит избежать дублирования функций контролирующих организаций путем закрепления для каждого вида продукции соответствующего органа рыночного надзора. Перечень видов продукции, в отношении которой осуществляется государственный рыночный надзор, был принят на заседании правительства 9 января 2014 года.

«Реализация правительственного постановления позволит уменьшить регуляторную нагрузку на бизнес, упростит порядок организации и периодичность проведения плановых мероприятий государственного надзора, при этом будет усилена защита наших потребителей», - сказал министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов, комментируя данное решение. По его словам, обязательные требования к непищевой продукции установлены в 36 технических регламентах. В частности, речь идет об игрушках, бытовой химии, электробытовой продукции, средствах индивидуальной защиты, лифтах, морском обору¬довании, средствах защиты растений и ухода за животными, радиооборудовании, стиральных машинах, лампах бытового использования, обуви, медицинских средствах, строительных изделиях и другом.

Игорь Прасолов уверен в том, что решение правительства не только носит дерегуляционный характер для украинского бизнеса, но и в целом позволит усилить защиту жизни и здоровья людей, поскольку предупредит попадание опасных, некачественных, фальсифицированных или контрафактных товаров на потребительский рынок.

Как сообщалось ранее, проект Постановления был разработан Минэкономразвития в соответствии с Законом Украины «О государственном рыночном надзоре и контроле непищевой продукции» и отвечает приоритетным заданиям Программы экономических реформ на 2010–2014 годы «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство». Органами рыночного надзора являются Укрморречинспекция, Госветфитослужба, Госгорпромнадзор, НКРСИ, Госпотребинспекция, Гослекслужба, Госархстройинспекция, Госсельхозинспекция и Укртрансинспекция.