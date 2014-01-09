Завтра в Украине ветер и дожди
13:50, 09 января 2014Общество
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В Киеве и области в пятницу ночью без осадков, утром и днем дожди.
В южных областях туманы
Завтра утром и днем в западных, северных и центральных областях ожидаются дожди.
В южной части ночью и утром туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в западных, а днем и в северных и центральных областях местами порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.
Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8°, в Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму 7-12° тепла.
В Киеве и области в пятницу ночью без осадков, утром и днем дожди. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.
Температура по области ночью 0-5° тепла, днем 3-8°, в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 5-7°.
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