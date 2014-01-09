Черновецкий в третий раз стал отцом - СМИ

Об этом он сообщил в интервью газете «Сегодня».

«3 января он в третий раз стал папой. И это в 62 года! Его супруга Елена родила ему сына Гавриила», - пишет газета. Ребенок родился в Европе, его вес 3550 г, рост - 52 см.

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«Назвали мы его с Еленой в честь моего деда, сибиряка Гавриила, который был образованным человеком и зажиточным крестьянином села Волчья Бурла (Алтайский край) и, со слов моей мамы, был племянником писателя Гончарова, незаконнорожденным сыном его брата, и вырос в его семье», - сообщил Черновецкий.

Он отметил, что жить с семьей собирается в Грузии, где уже почти достроил дом, и в Украине. «И в Украине будем жить. Есть у меня там дом, о котором вы знаете, скромный, но удобный. И Гавриил будет у нас украинцем!», - подчеркнул Черновецкий.

На вопрос, будет ли он снова баллотироваться в мэры, Черновецкий ответил: «Провокационный вопрос. Но я вам так отвечу… Когда придет мое время, когда меня будут понимать, а не придумывать всякие глупости обо мне, тогда и приеду. Вы можете заглянуть на мой официальный сайт и посмотреть, какие законы я подавал в Верховный Совет, и оценить мое мышление и мой вклад в развитие Украины. И вам сразу станет ясно, кто в Украине космонавт, а кто - патриот».

По словам Черновецкого, в связи с рождением сына он дал себе слово увеличить финансирование еще на 1 млн долларов благотворительных проектов в Украине и Грузии. «У меня много идей, как привлечь к благотворительности и самих украинцев, и грузин. Люди должны понимать, что надо помогать тем, кому плохо, а не только родственникам или знакомым. В этом вижу сейчас свою основную миссию»,- добавил экс-мэр Киева.

Черновецкий пожелал киевлянам в новом году верить в то, что они могут избрать себе достойного мэра. «Любая власть, какая бы она ни была в Украине, всегда будет навязывать киевлянам, чтобы избрали их сторонника, доказывать им, что они не способны сами решать свою судьбу, что надо их послушать, а то выберут не того, плохого, сумасшедшего и т.д. (все это уже обо мне написано тысячи раз). Это такая недемократическая традиция на всем постсоветском пространстве», - сказал он.

По мнению Черновецкого, у киевлян должен быть «свой» мэр, «и не по его политической принадлежности, а по его человеческим и деловым качествам».

Он считает, что должен быть закон «об отзыве не только мэра, но и любого политика любой величины, если он не справляется со своими обязанностями».

У Черновецкого двое детей от первого брака: сын Степан и дочь Кристина.