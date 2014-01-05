Активисты Майдана превратили забор в арт-объект

Члены сообщества решили расширить атмосферу праздника и креатива, царящую на Майдане, на территорию всего города. Цель акции – показать гражданам, что вместе можно не только стоять на Майдане, но и работать на благо города.

«В Киеве есть десятки заброшенных и беспорядочно исписанных сооружений, которые можно превратить в яркие арт-объекты, - считают активисты, - и среди нас достаточно много талантливых людей, способных это осуществить». «Только мы сами можем сделать наш город таким, чтобы в нем было приятно жить», – сообщается на сайте сообщества Гражданская платформа «Майдан».

В акции приняли участие около 50 человек, большинство из которых узнали о проекте из социальных сетей. Среди них были несколько художников, благодаря умению которых забор на окраине Киева превратился в красочное панно. Оставшуюся часть обещают закончить в ближайшее время. Но на этом акция не заканчивается. Члены сообщества призывают всех неравнодушных жителей города последовать за ними.

Сообщество отмечает, что в каждом дворе рука мастера может найти объект для применения своих талантов и что примеры для подражания есть. Достаточно вспомнить детский сквер на Пейзажной аллее, созданный на месте пустыря во многом благодаря стараниям жителей близлежащих домов. И сейчас он стал не только любимым местом отдыха для семей с детьми, но и для туристов. А эффектно разрисованных подъездов домов в столице уже не перечесть.

Напомним, что сообщество Гражданская платформа «Майдан» было создано по инициативе участников декабрьских протестных акций, как ответ на политизацию гражданской активности. Туда вошли те, кто активно поддержал протестные акции на старте, но уже успел разочароваться, наблюдая за попытками политиков приватизировать Майдан и их неспособностью направить мощнейшую энергию масс в конструктивное русло. Сообщество появилось совсем недавно, как площадка для обмена мнениями и поиска единомышленников. В активе их «Майдана» уже есть несколько заметных акций, суть которых - благоустройство городского пространства, обеспечение безопасности горожан и ряд других, имеющих острую социальную актуальность.

По мнению участников сообщества, сегодняшней Украине следует идти по пути «теории малых дел», когда каждый из представителей общества начинает действовать, исходя их своих сил, и в том месте, где он проживает. Члены сообщества уверены, что с этих первых, но крайне важных шагов, начнется масштабное движение по всей стране, которое приведет к ее кардинальной перестройке на всех уровнях.