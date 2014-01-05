Стивен Сигал намерен баллотироваться в губернаторы Аризоны

Об этом актер сказал телеканалу KNXV-TV в интервью, посвященном его реалити-шоу «Стивен Сигал на страже закона», где Сигал предстает в роли помощника шерифа одного из городов Луизианы, сообщает Lenta.ru.

По словам актера, он уже обсудил перспективы участия в выборах с шерифом аризонского округа Марикопа Джо Арпайо (Joe Arpaio), который называет себя «самым крутым шерифом Америки». Однако в ближайшее время Сигал баллотироваться не будет: по его словам, у него сейчас есть более важные дела.

В США уже бывали случаи, когда актеры становились политиками. Так, Арнольд Шварценеггер занимал пост губернатора Калифорнии в 2003-2011 годах, а Президент США Рональд Рейган до того, как заняться политикой, был актером и телеведущим.