В Украине в субботу без существенных осадков, днем до 4° тепла
14:15, 03 января 2014Общество
1005 0
В Киеве и Киевской области завтра без существенных осадков, ночью и утром местами туман.
По утрам в Украине туман
Завтра, 4 января, на территории Украины сохранится облачная погода с прояснениями, без существенных осадков.
Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, на Закарпатье и Южном побережье Крыма до 5° тепла; днем от 1° мороза до 4° тепла, в большинстве западных областей, на юге Одесской области и в Крыму 3-8° тепла.
В Киеве и Киевской области завтра без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью по области от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-4° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 1-3° тепла.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter