В Украине началась регистрация на ВНО-2014

Как сообщается на сайте Министерства образования, регистрация будет длиться до 5 марта.

В течение этого времени будущие абитуриенты будут иметь возможность самостоятельно в любое удобное для них время сформировать заявление-регистрационную карточку с помощью специальной программы, которая размещена на веб-сайтах Украинского и региональных центров оценивания качества образования.

Лицам, которые каким-либо причинам не смогут самостоятельно сформировать комплект регистрационных документов, стоит обратиться за помощью в один из пунктов регистрации, которые будут действовать в каждой области.

Как и в прошлом году, вносить изменения в регистрационные данные в 2014 году можно лишь до 19 марта.

Во время внешнего оценивания абитуриенты будут сдавать тесты по 14 предметам: украинскому языку и литературе (самый массовый), математике, истории Украины, русскому языку, физики, химии, географии, биологии, английскому, немецкому, французскому, испанскому языкам, мировой литературе.

Абитуриент может выбрать не более 4 учебных предметов для сдачи тестов.

Тестирование начнется 3 июня (иностранный язык) и завершится 27 июня (мировая литература).

Дополнительную сессию внешнего независимого оценивания будут проводить с 4 по 11 июля 2014 года.