Во время праздников двое украинцев пострадали от взрывов петард

Как сообщает Управление связей с общественностью МВД Украины, в обоих случаях пострадали молодые ребята 17 и 22 лет.

Первая информация поступила из Львовской области еще 31 декабря 2013 года около 18.00. В больницу доставили 17-летнего львовянина с диагнозом отчленение 5 пальцев левой кисти. Парень решил «позабавиться» самодельной петардой, которая и взорвалась у него дома на балконе.

Также от фейерверка получил травму 22-летний винничанин. Сообщение о травмировании от врачей в Ладыжинское РО милиции поступило уже 1 января в 01.25. У парня диагностировали рваные раны четырех пальцев правовой кисти. Он объяснил, что хотел запустить фейерверк и из-за собственной неосторожности получил травму.

В МВД напомнили, что всего из обращения милиционеры изъяли более 16 тонн некачественной пиротехники - более 700 тысяч единиц. Всего было отработано 846 торговых учреждений, более 17 тысяч рынков и других мест возможной реализации пиротехнической продукции. За незаконную реализацию к административной ответственности привлечены 1034 человека.

В то же время, как сообщает РИА «Новости», в Италии число жертв фейерверков и петард достигло отметки в 100 человек.

Согласно данным, которые поступают из разных медицинских учреждений страны, десятки итальянцев были госпитализированы с серьезными ранениями. Трем пострадавшим в Риме, Неаполе и Милане пришлось ампутировать руки, среди них - семилетний мальчик и 16-летний подросток.