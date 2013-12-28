В Украине накануне Нового года милиция изъяла более 10 тонн несертифицированной пиротехники.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, лидером по реализации просроченной и самодельной пиротехнической продукции в этом году значится Автономная Республика Крым - там правоохранители выявили и изъяли более 150 тыс. подозрительных салютных установок и петард.

По информации Департамента общественной безопасности правоохранительного ведомства (ДОБ), сотрудники милиции проверили почти 700 торговых учреждений, которые имеют соответствующие лицензии МВД для реализации пиротехнических средств, и более 12 тыс. рынков, в том числе и стихийных, а также другие места реализации пиротехники.

«Результаты проверок весьма неутешительны, поскольку милиционеры установили более 500 фактов продажи пиротехнической продукции без каких-либо разрешительных документов», - отметили в ДОБ.

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За нарушение правил торговли пиротехническими средствами к административной ответственности привлечены 560 человек. Еще 105 человек привлечены за противоправное применение пиротехники.

Сотрудники Департамента общественной безопасности обращаются к реализаторам и гражданам, желающим приобрести пиротехнику к Новому году, ответственно относиться к требованиям законодательства, чтобы сохранить здоровье в новогодние и рождественские праздники.