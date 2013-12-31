В Харьковской области создали экспертный клуб для повышения конкурентоспособности региона

Об этом сообщил директор департамента Евгений Шаповал.

Целью создания такого клуба чиновник назвал мобилизацию интеллектуального потенциала Харьковской области и Украины и привлечение максимально широких экспертных кругов всеукраинского и международного уровня к выработке рекомендаций и стратегий повышения конкурентоспособности Харьковской области.

В рамках подготовки к началу деятельности клуба Институтом Горшенина была разработана исследовательская программа. Первый этап программы – экспертный опрос - проводился в период с 16 по 30 декабря и включал в себя экспертные интервью топовых региональных и общенациональных экспертов по экономике, инвестициям, финансам, инновациям и развитию регионов.

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Целью опроса ставилось подведение экономических итогов 2013 года для Харьковской области и выявление «точек роста» и точек «инвестиционного прорыва» для региона в трехлетней перспективе.

Согласно результатам опроса, по мнению экспертов, двигателями роста региона в ближайшем будущем станут следующие отрасли: развитие человеческого потенциала и образование (так считают 65,2% респондентов Института Горшенина), промышленное производство (56,7%) и IT-сектор, развитие новейших технологий (45,2%).

Иневестиционный потенциал региона эксперты оценили в 6,8 бала из 10.