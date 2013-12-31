В Харьковской области создали экспертный клуб для повышения конкурентоспособности региона
Департамент повышения конкурентоспособности региона Харьковской облгосадминистрации создал Think Tank – неформальный экспертный клуб, под эгидой которого проводятся дискуссионные мероприятия, реализуются исследовательские программы, создаются аналитические продукты
Об этом сообщил директор департамента Евгений Шаповал.
Целью создания такого клуба чиновник назвал мобилизацию интеллектуального потенциала Харьковской области и Украины и привлечение максимально широких экспертных кругов всеукраинского и международного уровня к выработке рекомендаций и стратегий повышения конкурентоспособности Харьковской области.
В рамках подготовки к началу деятельности клуба Институтом Горшенина была разработана исследовательская программа. Первый этап программы – экспертный опрос - проводился в период с 16 по 30 декабря и включал в себя экспертные интервью топовых региональных и общенациональных экспертов по экономике, инвестициям, финансам, инновациям и развитию регионов.
По теме: ЕБА подняла индекс инвестиционной привлекательности Украины
Целью опроса ставилось подведение экономических итогов 2013 года для Харьковской области и выявление «точек роста» и точек «инвестиционного прорыва» для региона в трехлетней перспективе.
Согласно результатам опроса, по мнению экспертов, двигателями роста региона в ближайшем будущем станут следующие отрасли: развитие человеческого потенциала и образование (так считают 65,2% респондентов Института Горшенина), промышленное производство (56,7%) и IT-сектор, развитие новейших технологий (45,2%).
Иневестиционный потенциал региона эксперты оценили в 6,8 бала из 10.