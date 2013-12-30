Рейтинги ПриватБанка получили стабильный прогноз

Как говорится в сообщении агентства, пересмотр прогноза по рейтингам банка обусловлен пересмотром прогноза по суверенным рейтингам Украины.

Эксперты Standard & Poor's в очередной раз отметили, что ПриватБанк имеет более высокую оценку собственной кредитоспособности («В+»), чем другие украинские банки, что отражает его сильную бизнес- и конкурентную позиции, а также более благоприятный профиль финансовых рисков. Вместе с тем, согласно методологии агентства, кредитный рейтинг ПриватБанка не может быть выше суверенных кредитных рейтингов Украины.

Повышение суверенного рейтинга Украины или пересмотр прогноза до «Позитивного» приведут к аналогичным рейтинговым действиям в отношении ПриватБанка, оценка характеристик собственной кредитоспособности которого в настоящее время на две ступени превышает уровень суверенного рейтинга.

Напомним, ранее Standard & Poor’s оценил кредитоспособность ПриватБанка выше Украины. Собственная кредитоспособность банка SACP оценена на уровне (“B+”) - на 2 значения выше суверенного рейтинга, учитывая лидирующие позиции на рынке, высокое качество активов и адекватные показатели ликвидности.