На ЧАЭС устранили последнее препятствие для возведения нового саркофага

Соответствующий акт приема работ был подписан руководством ЧАЭС 19 декабря, сообщил заместитель председателя правления генподрядчика проекта корпорации «Укртрансбуд» Владимир Беломытцев.

Вентиляционная труба является системой, которая за счет перепада давления позволяет «подтягивать» воздух в помещение блоков, создавая нормальные условия для работы людей и эксплуатации оборудования. Объект ВТ-2 выполнял эти функции сразу для двух неработающих энергоблоков ЧАЭС – 3-го и 4-го. Однако дальнейшая эксплуатация объекта создавала препятствия для строительства «Укрытия-2» - саркофага над блоками. Чтобы устранить его, но при этом сохранить систему вентилирования, в 2011 году было начато строительство новой вентиляционной трубы (НВТ). В конце октября 2013 года, после введения в эксплуатацию новой вентиляционной трубы (НВТ) для 3-го и 4-го энергоблоков, расположенной в стороне от будущего нового саркофага, был начат демонтаж ВТ-2.

Проект реализовывался с 26 октября по 25 ноября 2013 года. В тендере на проведение работ участвовали как украинские, так и иностранные подрядчики. Однако отечественная команда предложила как более дешевое, так и более технологически совершенное решение. Генеральным подрядчиком проекта по демонтажу «старой трубы» выступила корпорация «Укртрансбуд», так же непосредственной реализацией проекта занимались государственный институт «Атомэнергостройпроект» и ДП «Западно-Украинское монтажное управление ОАО Южтеплоэнергомонтаж». Стоимость проекта составила $11,7 млн.

«Особенностью проекта стала необходимость задействовать в работе кран уникальных размеров. Ведь высота объекта ВТ-2 составляла 155 м, а удаленность от ближайшей площадки, на которой можно было установить кран – 90 метров. Таким образом, длина стрелы крана должна была составлять не менее 216 м. И при этом иметь возможность поднимать до 70 т груза (максимальный вес блоков трубы с учетом конструкций). А это означает, что общая грузоподъемность механизма должна составить 1600 т», - отметил В. Беломытцев.

По его словам, кранов, способных решать такие задачи, всего около 10 во всем мире. Сверхтяжелый кран «Демаг СС-8800-1» грузоподъемностью 1600 т был доставлен в Украину из Италии, где выполнял работы по заданию бельгийской компании Sarens. Чтобы переправить его из порта в Ильичевске в Чернобыль, пришлось задействовать 92 тяжелых грузовых автомобиля.

«Нам очень важно было успеть завершить демонтаж конструкции до наступления неблагоприятных погодных условий, поскольку уже при скорости ветра в 8,9 м/с и выпадении осадков выполнять работы на таком кране не представляется возможным», - рассказал заместитель председателя правления «Укртрансбуда». Он также добавил, что из-за высокого уровня радиации на объекте сложность поставленной задачи заключалась в необходимости задействовать минимальное количество персонала, но при этом вложиться в небольшие сроки.

«В демонтаже были задействованы не более 50 человек. При этом разобрать конструкцию нужно было за как можно меньше подъемов. Благодаря слаженной работе команды проектировщиков и подрядчиков, нам удалось разработать решение, благодаря которому демонтировать ВТ-2 удалось всего за 7 подъемов. Для разрезания ствола трубы и опорной конструкции использовалась технология плазменного резания», - отметил В. Беломытцев.

После завершения демонтажа детали конструкции вывезены на захоронение в машзал 3-го энергоблока ЧАЭС. Благодаря реализации проекта консорциум Novarka получит возможность продолжить строительство второго фрагмента саркофага с дальнейшим поднятием и установкой его над 4-м энергоблоком.