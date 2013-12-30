В новогоднюю ночь в Кременчуге отключат все лифты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на совещании у мэра Кременчуга Олега Бабаева заявил директор специализированного ремонтно-строительного управления «Кременчуклифтсервис» Александр Антипенко.

По его словам, ночью с 31 декабря на 1 января плохо работает сотовая связь, поэтому, если лифт сломается, пассажиры не смогут вызвать аварийную бригаду и будут пытаться выбраться из кабины лифта самостоятельно, ломая двери.

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«Мы отключим лифты 31 декабря вечером и включим 1 января с утра. Это делается в целях сохранности лифтов. Лучше одну ночь походить пешком, чем потом ждать ремонта. По практике знаю, что лифты в кременчугских домах именно в новогоднюю ночь получают наибольшие повреждения – вырываются двери и кнопки, ломаются подъемные механизмы и портится отделка кабины», - сказал Антипенко.