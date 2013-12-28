В Севастополе к праздникам обещают включать горячую воду на целый день

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в КП «Севтеплоэнерго».

Как добавили в коммунальном предприятии, подача горячей воды будет осуществляться и согласно ранее утвержденному графику: по пятницам и субботам, с 06.00 до 22.00.

Как сообщал УНИАН, в Севастополе 6 декабря текущего года возобновили горячее водоснабжение, которое было отключено весной, когда закончился прошлый отопительный сезон.

Возобновление горячего водоснабжения стало возможным после замены трубопроводов, запорной арматуры на подачу горячей воды, ремонта насосного оборудования, водоподогревателей.